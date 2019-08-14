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موسكو: إسرائيل والسعودية وبنغلاديش بين دول تريد المشاركة في أعمال "شنغهاي للتعاون"

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موسكو: إسرائيل والسعودية وبنغلاديش بين دول تريد المشاركة في أعمال
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المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، بختيار حكيموف
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أعلن مسؤول روسي، اليوم الأربعاء، أن ثلاث دول أعربت عن رغبتها في المشاركة بنشاطات منظمة شنغهاي للتعاون.

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وفي تصريح صحفي، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، بختيار حكيموف: "لدينا في محفظتنا طلبات من إسرائيل وبنغلاديش والسعودية ودول أخرى كثيرة جدا تريد الانضمام، بشكل أو بآخر، إلى نشاطات منظمة شنغهاي للتعاون".

وتضم المنظمة التي تم تأسيسها عام 2001، ثماني دول، هي روسيا، الهند، كازاخستان، قرغيزستان، كازاخستان، الصين، باكستان، طاجيكستان، أوزبكستان، إلى جانب أربع دول تشارك في أعمالها بصفة مراقب (أفغانستان، بيلاروس، إيران، منغوليا).

وتقدم "شنغهاي للتعاون" نفسها على أنها ليست تحالفا عسكريا إنما منظمة ترى أهدافها في تعزيز الاستقرار والأمن في على أراضي الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف وتهريب المخدرات، وتطوير التعاون الاقتصادي والشراكة في مجالات الطاقة والعلم والثقافة بين الدول الأعضاء.

المصدر: نوفوستي

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