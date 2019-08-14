أكد وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، احترام إسرائيل الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، معتبرا أن كلام وزير الأمن بهذا الشأن "اقتراح غير ملزم".

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وقال كاتس، في تصريح صحفي نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، وإنه وفق معاهدة السلام مع الأردن، فإن إسرائيل تعترف بالدور الخاص للمملكة في الأماكن المقدسة الإسلامية"​​​.

وحول تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، ودعوته لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، قال كاتس، إن "تصريحات أردان بصدد تغيير الوضع الراهن في الحرم والسماح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل، لا تعدو كونها اقتراحا غير ملزم طرحه على الطاولة".

وكان أردان، قد دعا أمس الثلاثاء، إلى تغيير الوضع القائم في القدس، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في الحرم القدسي.

وقال أردان، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "أعتقد أن هناك ظلما لليهود في الوضع القائم السائد منذ عام 1967، ويجب العمل على تغييره حتى يتمكن اليهود في المستقبل أيضا من الصلاة في جبل الهيكل" وفق تعبيره.

من جهتها، استنكرت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات أردان، بخصوص الوضع القائم في القدس.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية، سفيان القضاة، عن "رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصريحات"، محذرا "من مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك".

وطالب السلطات الإسرائيلية "بالوقف الفوري لجميع المحاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك"، مشيرا إلى أن الخارجية الأردنية وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير.

المصدر: وكالات