نتنياهو يتحول إلى "منقذ سباحة" في مقطع دعائي لانتخاب حزب الليكود

نشر حزب الليكود الإسرائيلي مقطع فيديو يؤدي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دور منقذ سباحة، في إطار حملة دعائية لانتخابات الحزب.

وأظهر المقطع نتنياهو وهو يؤدي دور المنقذ على أحد الشواطئ بهدوء واتقان من تعود على الوقوف أمام الكاميرات، مرددا عبارة "اذهبوا إلى اليمين، فالمكان أكثر أمنا هناك"، في إشارة إلى ضرورة التصويت لحزبه في الانتخابات المقبلة.

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وأكد نتنياهو في الفيديو أنه "مستعد لأي سيناريو محتمل"، كما خاطب رواد الشاطئ قائلا: "في مياه الشرق الأوسط العاصفة، من المهم أن تبقى إسرائيل جزيرة للاستقرار".

وألمح نتنياهو في الفيديو إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، فشل في مهمة القضاء على القيادي في "حركة حماس"، إسماعيل هنية، حيث شبه المقطع الدعائي قادة الحركة بقناديل البحر التي يشكو منها رواد الشاطئ، بعد أن كان ليبرمان وعد بالقضاء عليها في ظرف يومين، وهي نفس المهلة التي قال إنه سيقضي فيها على هنية.

المصدر: "جيروزاليم بوست"