تركيا.. توقيف 3 مشتبهين بالانتماء لـ"داعش" بولاية أضنة

ألقت قوات الأمن التركية القبض، اليوم الأربعاء، على 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية أضنة جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية، بأن فرق مكافحة الإرهاب داهمت منزلا في حي "يشيل باغلار" بمدينة أضنة، وأوقفت 3 مشتبهين بهم، وذلك في إطار العملية المتواصلة لمكافحة التنظيم الإرهابي.

وتم نقل الموقوفين إلى مديرية الأمن لاستجوابهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتلاحق السلطات التركية عناصر تنظيم "داعش" بشكل متواصل، إذ كانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض في شهر مارس الماضي على 24 شخصا أجنبيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" في ولاية صامسون شمالي البلاد.

المصدر: "الأناضول"