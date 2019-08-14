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الرئاسة الإيرانية: عملية الإفراج عن ناقلة النفط "غريس-1" تسير بإيجابية

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الرئاسة الإيرانية: عملية الإفراج عن ناقلة النفط
Reuters JON NAZCA
ناقلة النفط الإيراني المحتجزة في جبل طارق "غريس 1"- أرشيف
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قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي اليوم الأربعاء، إن عملية الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني "غريس1" المحتجزة في جبل طارق تسير بإيجابية.

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سلطات جبل طارق تنفي الأنباء عن عزمها الإفراج عن
سلطات جبل طارق تنفي الأنباء عن عزمها الإفراج عن "غريس 1" مساء الثلاثاء

يأتي ذلك بعد أن نفت سلطات جبل طارق، التابعة لبريطانيا، المعلومات الإيرانية التي تحدثت أمس الثلاثاء عن إفراج قريب عن ناقلة النفط الإيراني التي احتجزتها مطلع يوليو الماضي.

وكانت سلطات جبل طارق مددت فترة احتجاز الناقلة حتى 15 أغسطس.

وذكرت "رويترز" في 19 يوليو الماضي، أن المحكمة العليا في جبل طارق منحت تمديدا لمدة 30 يوما، يسمح للسلطات باستمرار احتجاز الناقلة حتى 15 أغسطس.

وأعلنت حكومة جبل طارق أن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيراني "غرايس 1" كان "سياديا، من دون تدخل أي حكومة أخرى، أو طرف ثالث".

المصدر: RT

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