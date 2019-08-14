إيران تعد بمنح أوروبا مهلة جديدة للتفاوض حول العقوبات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن طهران ستقلص المزيد من التزاماتها النووية في حال لم تتوصل إلى نتيجة خلال المفاوضات مع أوروبا بشأن العقوبات المفروضة على طهران.

إقرأ المزيد

وأكد روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده "ستمنحهم (الأوروبيين) مهلة جديدة من ستين يوما للتفاوض"، مشيرا إلى أن طهران "مستعدة للتفاوض في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك".

وأضاف الرئيس الإيراني: "سنواصل المفاوضات بالتزامن مع تقليص التزاماتنا النووية"، منوها بأن: "إيران ملتزمة بمبدأ الالتزام مقابل الالتزام في الاتفاق النووي حتى التوصل إلى حل منطقي وصحيح ومتوازن".

وتابع: "طهران ستكمل مسيرتها، سواء بالمقاومة أو بالتفاوض، إلى أن تنتصر".

من جهته، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن "المفاوضات مع أوروبا باتت أكثر جدية، ولن نتردد في تقليص المزيد من التزاماتنا النووية ضمن الخطوة الثالثة، في حال لم تفض المفاوضات إلى نتائج".

المصدر: RT