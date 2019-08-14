تعليق ساخر من وزير إيراني على تصريح "نفطي" لترامب
Reuters Heinz-Peter Bader
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9bi
- وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة: ردا على تصريحات ترامب حول عدم حاجة أمريكا لنفط الشرق الأوسط: أمريكا تقول الصدق، نفط الشرق الأوسط بحاجة إلى أمريكا، أي أن بعض الدول النفطية في الشرق الأوسط بحاجة إلى أمريكا أكثر من حاجة أمريكا لها
- زنغنة: بناء على توفر نفط "شل" فإن أمريكا ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط لكنها لا تزال تستورد النفط منه
يتبع...
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)