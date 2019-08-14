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تعليق ساخر من وزير إيراني على تصريح "نفطي" لترامب

مال وأعمال

تعليق ساخر من وزير إيراني على تصريح
Reuters Heinz-Peter Bader
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة
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- وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة: ردا على تصريحات ترامب حول عدم حاجة أمريكا لنفط الشرق الأوسط: أمريكا تقول الصدق، نفط الشرق الأوسط بحاجة إلى أمريكا، أي أن بعض الدول النفطية في الشرق الأوسط بحاجة إلى أمريكا أكثر من حاجة أمريكا لها

- زنغنة: بناء على توفر نفط "شل" فإن أمريكا ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط لكنها لا تزال تستورد النفط منه

يتبع...

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