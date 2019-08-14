تعليق ساخر من وزير إيراني على تصريح "نفطي" لترامب

- وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة: ردا على تصريحات ترامب حول عدم حاجة أمريكا لنفط الشرق الأوسط: أمريكا تقول الصدق، نفط الشرق الأوسط بحاجة إلى أمريكا، أي أن بعض الدول النفطية في الشرق الأوسط بحاجة إلى أمريكا أكثر من حاجة أمريكا لها

- زنغنة: بناء على توفر نفط "شل" فإن أمريكا ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط لكنها لا تزال تستورد النفط منه

يتبع...