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فرنسا تدخل على خط التحقيقات بوفاة مراهقة في غابات ماليزيا

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فرنسا تدخل على خط التحقيقات بوفاة مراهقة في غابات ماليزيا
نورا آني قويرين
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قال محامي عائلة بنت الـ15 ربيعا التي عثر على جثتها عارية في غابة بماليزيا إنه يتعين على الشرطة الماليزية قبول عرض مقدم من السلطات الفرنسية للمساعدة في التحقيق بوفاتها الغامضة.

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وأضاف المحامي، سانكارا ناير، اليوم الأربعاء: "الأسرة تتوقع أن تجري الشرطة تحقيقا شاملا في الحادث، بما في ذلك الزوايا الإجرامية"، موضحا أن الأسرة "لن تضغط من أجل أي شيء".

وحث محامي العائلة الشرطة على قبول عرض وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، للمساعدة في التحقيق في ظروف الوفاة، قائلا "إنه اقتراح جيد للغاية.. وآمل أن تقبل الشرطة المساعدة".

من جهتها، قالت الشرطة الماليزية إنه من المتوقع أن تظهر نتائج تشريح جثة المراهقة التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرلندية، نورا آني قويرين، في وقت لاحق من اليوم، بعد العثور عليها أمس الثلاثاء، بعد مرور 10 أيام من اختفائها في الغابات المطيرة بسيريمبان، على بعد حوالي 70 كم جنوب كوالالمبور.

المصدر: رويترز

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