الشرطة تعتقل 5 في مطار هونغ كونغ احتجزوا ضابطا وصحفيا

اعتقلت شرطة هونغ كونغ 5 متظاهرين أثناء عملية إنقاذ في مطار المدينة، حيث احتجز المتظاهرون أحد الضباط وصحفيا، حسبما أفادت به الشرطة في بيان اليوم الأربعاء.

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وقالت الشرطة إنه "تم اتهام المعتقلين الخمسة بارتكاب جرائم، بما في ذلك التجمع غير القانوني، وحيازة أسلحة هجومية، والاعتداء على الشرطة، وانتهاك سيادة القانون".

كما أنقذت الشرطة صحفيا يعمل لدى صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، احتجزه المتظاهرون بعدما تم الكشف عن هويته.

واندلعت الفوضى في المطار، يوم الثلاثاء، عندما حاولت شرطة مكافحة الشغب اقتحام المبنى لتحرير الضابط المحتجز.

وإثر اندلاع الفوضى، اضطرت إدارة المطار إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية، بعد أن شغل المتظاهرون قاعة المغادرة، إلا أنها عاودت الإعلان عن استئناف جميع الرحلات لاحقا.

وتعاني هونغ كونغ من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بعد شهرين من الاحتجاجات التي تتخللها أعمال عنف بشكل متزايد، وتشكل أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وبدأت الاحتجاجات رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم أشخاص متهمين بقضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها تطورت الآن إلى استياء أوسع من حكومة المدينة والحكومة المركزية الصينية.

المصدر: وكالات