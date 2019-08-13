طائرة ركاب نرويجية تصطدم بسياج في مطار لندن

اصطدمت طائرة ركاب نرويجية على متنها 300 شخص بسياج بمطار "غاتويك" في لندن، حسبما أفادت صحيفة The Daily Mail البريطانية، يوم الاثنين.

وقالت الصحيفة إن ركاب طائرة "بوينغ-787" التي كانت بصدد الإقلاع في رحلة تربط لندن بنيويورك، لم يصابوا بأذى جراء الحادث، لكنه ألحق بعض الأضرار بالطائرة التي تم قطرها إلى مكان آخر على الفور، واضطر ركابها إلى الانتظار حتى توفير طائرة أخرى لهم.

المصدر: The Daily Mail