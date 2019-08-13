التلفزيون الإيراني: الإفراج عن الناقلة المحتجزة في جبل طارق خلال 48 ساعة

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات جبل طارق ستفرج عن ناقلة النفط "غريس 1" المحتجزة خلال 48 ساعة.

ونقلت مؤسسة IRIB الإعلامية الإيرانية نقلا عن مصادرها، أن الإفراج عن الناقلة سيتم نتيجة جهود قانونية ودبلوماسية للجانب الإيراني.

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وفي وقت سابق، نفت سلطات جبل طارق صحة الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية عن أن الإفراج عن السفينة سيتم اليوم الثلاثاء.

وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت سفينة "غريس 1" التي كانت تبحر تحت علم بنما يوم 4 يوليو الماضي، للاشتباه بنقلها شحنة نفط إيراني إلى سوريا في انتهاك لنظام العقوبات الأوروبية ضد دمشق.

ووصفت إيران احتجاز الناقلة بـ "القرصنة".

المصدر: وكالات