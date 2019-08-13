قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات بشأن ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" مسألة تخص سلطات جبل طارق.

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وأكد المتحدث أن "التحقيقات الجارية بشأن غريس 1 مسألة تخص حكومة جبل طارق.. ونظرا لاستمرار التحقيق فلا يسعنا الإدلاء بأي تصريح آخر".

وفي وقت سابق من اليوم، نفت سلطات مضيق جبل طارق تقارير إعلامية إيرانية عن عزم سلطات المضيق الإفراج عن الناقلة "غريس 1" مساء اليوم الثلاثاء.

المصدر: وكالات