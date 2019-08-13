الكرملين: قمة ثلاثية تجمع روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا الشهر المقبل

أعلن الكرملين أن قمة ثلاثية تجمع روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا ستعقد الشهر المقبل في تركيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء إن خطوة واحدة في الواقع بقيت قبل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.

وأضاف أنه "على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة في العمل على إنشاء لجنة دستورية".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أعلن في وقت سابق أن القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا، ستعقد في 11 سبتمبر المقبل في أنقرة.

وعقد رؤساء الدول الضامنة لمؤتمر أستانا، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، أكثر من قمة بشأن سوريا، كان آخرها في مدينة سوتشي الروسية، منتصف فبراير الماضي.





المصدر: وكالات