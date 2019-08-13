إيران توجه طلبا للسلطات الهندية نصرة للمسلمين في كشمير!

دعت إيران السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات لضمان حرية المسلمين في إقليم كشمير في ممارسة شعائرهم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

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وقال متحدث الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، إن إيران تعرب عن "قلقها حيال الأخبار المنتشرة حول الوضع الأمني القاسي للمواطنين العاديين بمناطق مختلفة من كشمير، وتقييد ممارسة المسلمين لطقوسهم الدينية"​​​.

وطالب البيان السلطات الهندية بـ "اعتماد إجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها ليتمكن الناس من ممارسة حقوقهم الطبيعية".

وكانت الخارجية الباكستانية دانت أمس الاثنين، ما وصفته بـ "تقليص الحريات الدينية للمسلمين بكشمير من جانب السلطات الهندية بالتزامن مع عيد الأضحى".

ولفتت في بيان إلى أن المسلمين في شتى أنحاء العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى في جماعات كبيرة"، مؤكدة أن "التقييد والحد من ذلك الحق الديني الأصيل يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقالت الخارجية الباكستانية إن المسلمين في كشمير منعوا من أداء صلاة العيد بمنطقة سريناغار، مع تحول الوادي إلى "سجن عسكري كبير" بحسب وصفها.

ولكن صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية نقلت عن المفتش العام لشرطة كشمير قوله إن العيد مر بسلام في المنطقة باستثناء حوادث صغيرة أدت لجرح بعض الأشخاص.

ولفت مسؤول الشرطة إلى "أن المصلين شهدوا صلاة العيد بمساجد مختلفة، وتفرق المصلون بعد أداء الصلاة بشكل سلمي".

إلا أن قناة "نيودلهي تي في" أشارت إلى تقارير أفادت بـ "منع الصلاة في المساجد الكبرى وكذلك استمرار حظر التجمعات".

وكان وزير الداخلية الهندي أميت شاه قدم مشروع قانون للبرلمان، في وقت سابق من الشهر الجاري، بإلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير في الدستور، وتقسيم الولاية إداريا إلى منطقتين.

وأعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن بلاده قررت سحب دبلوماسييها من نيودلهي وطرد دبلوماسيي الهند من أراضيها، ردا على قرار الهند.

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل المنطقة الجبلية في كشمير كونها منطقة مقسمة بين البلدين.

المصدر: RT+ "سبوتنيك"