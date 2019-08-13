أزاح وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء الستار عن مركبة عسكرية جديدة من طراز "أرس 2"، وعن ناقلة جند مضادة للألغام "رعد".

إقرأ المزيد

وقال حاتمي إنه "تم تصميم المركبة وفقا لخريطة طريق المركبات التكتيكية لتلبية الاحتياجات الحالية للقوات المسلحة، وهي الآن متوفرة بأعداد كبيرة للقوات المسلحة".

وأضاف حاتمي، أن مركبة "أرس 2" التكتيكية ذات قدرة عالية على التحرك في المناطق الوعرة، ويمكن تزويدها بأسلحة عسكرية ثقيلة، وتتميز بزيادة نسب القدرة إلى الوزن مقارنة بسابقتها في مجال المحرك والمدى التشغيلي واستهلاك الوقود، ومعيار الانبعاثات، وجرت عليها تحسينات ملحوظة، وخاصة من ناحية التسارع والقدرة على حمل الأسلحة ونقلها.

كما تمت إزاحة الستار عن ناقلة جند متطورة مضادة للإلغام والكمائن "رعد"، ولفت حاتمي إلى أن مركبة "رعد" هي نموذج محدث وأكثر تطورا من الجيل السابق "العاصفة".

وثمن العميد حاتمي جهود العاملين في منظمة الصناعات الدفاعية (ساصد) في تصنيع مركبة "أرس 2" التكتيكية ومركبة "رعد"، وثمنوجهود وزارة الدفاع في تصنيع وإنتاج هذه المركبات التي وصفها بخطوة مهمة في توفير المركبات المتطورة.

المصدر: وكالات