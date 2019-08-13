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رجل يطعن امرأة في سيدني صارخا "اقتلوني" (فيديو)

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رجل يطعن امرأة في سيدني صارخا
Reuters
عملية طعن في أستراليا
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اعتقلت الشرطة الأسترالية رجلا طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط مدينة سيدني، اليوم الثلاثاء، هاتفا "الله أكبر" قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه.

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وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أسترالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا وهو يهتف "الله أكبر" و"اقتلوني"، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الشرطة إنها قامت بتوقيف الرجل وإن المصابة في حالة "مستقرة".

ونقلت "أ ف ب" عن شاهدة عيان قولها إن "منفذ الاعتداء في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر وكان يحمل سكينا كبيرا وطارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم، وكان 5 أو 6 أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه، وقد قبضوا عليه وسيطروا عليه مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا".

وقال شاهد آخر إن الرجل "بدا وكأن ذقنه وصدره ملطخان بالدماء".

وإذ نوهت الشرطة الأسترالية بشجاعة المارة الذين تمكنوا من السيطرة على المعتدي، أعلنت أنها تلقت تقارير حول ما تلفظ به الرجل، لكنها لم تتوصل بعد إلى الدافع لهذا الاعتداء.

المصدر: "أ ف ب"

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