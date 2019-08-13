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سلطات قرغيزستان توجه اتهامات بالقتل وجرائم أخرى خطيرة للرئيس السابق الموقوف ألمازبيك أتامبايف

سلطات قرغيزستان توجه اتهامات بالقتل وجرائم أخرى خطيرة للرئيس السابق الموقوف ألمازبيك أتامبايف

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سلطات قرغيزستان توجه اتهامات بالقتل وجرائم أخرى خطيرة للرئيس السابق الموقوف ألمازبيك أتامبايف
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أعلن زمير بيشيكيف، رئيس إدارة التحقيقات بالنيابة العامة في قرغيزستان توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق المزبك أتامباييف بالقتل وبارتكاب جرائم خطيرة أخرى.

وافاد مسؤول النيابة العامة في قرغيزستان خلال مؤتمر صحفي بأن رئيس البلاد السابق أخطر بشأن عدد من الجرائم الخطيرة مثل تنظيم أعمال الشغب والقتل ومحاولة القتل، واحتجاز رهائن، واستخدام العنف ضد ممثلي السلطات.

يتبع..

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