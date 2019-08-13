ترامب ينوي ترشيح مبعوثه لكوريا الشمالية سفيرا لدى روسيا

قال مصدر مطلع أمس الاثنين إن ستيفن بيغون، الدبلوماسي الذي يقود الجهود لإحياء مفاوضات نزع السلاح النووي المتوقفة مع كوريا الشمالية، مرشح ليكون سفير الولايات المتحدة المقبل في روسيا.

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ونقلت قناة "فوكس" الإخبارية يوم الجمعة عن شخصين على دراية بالمناقشات الداخلية في البيت الأبيض قولهما إن بيغون، مبعوث واشنطن الحالي لكوريا الشمالية، هو مرشح الرئيس ترامب المرجح ليكون سفيره بموسكو.

ولم يرد الأخير على الفور عندما سئل عن تقرير قناة "فوكس" بهذا الخصوص، بينما قالت الخارجية الأمريكية إنها ليست لديها تعليقات بشأن قرارات إدارة الرئيس ترامب.

وإذا حصل بيغون، وهو متخصص في الشؤون الروسية، على منصب السفير في موسكو، فسوف يترك ذلك فجوة كبيرة في الجهود الأمريكية لاستئناف المفاوضات بهدف إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، وهي أولوية سياسية بالنسبة لترامب.

وقاد بيغون مفاوضات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية استعدادا للقمة الثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بهانوي في فبراير الماضي، والتي انتهت بالفشل.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن السفير الحالي في موسكو جون هنتسمان، سيتنحى في أكتوبر القادم بعد قضائه عامين في هذا المنصب، وسط تكهنات بأنه يعتزم الترشح لمنصب حاكم ولاية يوتا.

المصدر: رويترز