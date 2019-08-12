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كندا تخطط لإتمام إرسال ضباطها إلى مالي هذا العام

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كندا تخطط لإتمام إرسال ضباطها إلى مالي هذا العام
AFP SEYLLOU
القوات الكندية في مالي (صورة من الأرشيف)
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أعلنت كندا أنها تخطط لإتمام إرسال الضباط الـ 20 الإضافيين إلى مالي هذا العام، لتعزيز البعثة الأممية الموجودة هناك.

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وأكدت المسؤولة عن قيادة ضباط الشرطة الكندية في مالي، كيلي برادشو، للصحفيين في العاصمة المالية باماكو: "هدفنا أن يكون لنا 20 ضابط شرطة في مالي مع نهاية العام الحالي".

وكانت كندا قد أعلنت عن خططها لإرسال 20 ضابطا إلى مالي في الصيف الماضي. وحتى الآن، تم نشر 10 ضباط ضمن البعثة الأممية في البلاد.

وبشكل عام، من المقرر إرسال 1700 عسكري من مختلف الدول لتعزيز البعثة الخاصة بدعم الاستقرار في مالي.

المصدر: قناة "سي بي سي" الكندية

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