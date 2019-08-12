زعيم "الحركة الإسلامية في نيجيريا" يغادر البلاد إلى الهند لتلقي العلاج

غادر رجل الدين النيجيري، إبراهيم زكزكي، الذي كان محتجزا منذ 2015 رفقة زوجته، إلى الهند لتلقي العلاج، اليوم الاثنين، وفق ما قال أنصاره وأكد محاميه.

وقال أنصار زكزكي في بيان إن "زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، الشيخ إبراهيم زكزكي، غادر نيجيريا أخيرا رفقة زوجته إلى الهند، ومعهما بعض أفراد العائلة وعناصر أمن"، وفق وكالة "فرانس برس".

وقبل أسبوع، سمحت محكمة في نيجيريا لزكزكي بالتوجه، مع زوجته زينة، إلى الهند لتلقي العلاج بعد دفع كفالة مالية.

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وكانت "الحركة الإسلامية في نيجيريا" أكدت حينها أن الشيخ زكزكي وزوجته "مواطنان نيجيريان صالحان، وبالتالي لا يمكن أن يغادرا بلادهما لطلب لجوء في الخارج".

يذكر أن السلطات النيجيرية اعتقلت الشيخ إبراهيم زكزكي، الزعيم الروحي لـ "الحركة الإسلامية في نيجيريا" وهي حركة شيعية، في ديسمبر 2015، وظل محتجزا على الرغم من صدور حكم قضائي بإطلاق سراحه في ديسمبر 2016.

وشهدت العاصمة النيجيرية أبوجا، في يوليو الماضي، اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على احتجاز زعيمهم.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن نحو 400 من مؤيدي الشيخ زكزكي قتلوا في المواجهات مع الشرطة منذ عام 2015.

المصدر: أ ف ب