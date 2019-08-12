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نيجيريا.. مقتل 8 بينهم 3 جنود في هجومين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية وقرية

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نيجيريا.. مقتل 8 بينهم 3 جنود في هجومين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية وقرية
Reuters HANDOUT
عنصر من جماعة بوكو حرام - أرشيف
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قتل 8 نيجيريين بينهم 3 جنود، في هجومين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية وقرية في شمال شرق البلاد خلال احتفالات عيد الأضحى.

وقالت مصادر عسكرية نيجيرية إن 3 جنود نيجيريين و3 مدنيين قتلوا في هجوم لتنظيم ما يعرف بـ "داعش في غرب إفريقيا"، استهدف قاعدة عسكرية في غوبيو الواقعة على بعد 80 كلم من مدينة مايدوغوري عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

وهاجم المسلحون الذين كانوا على متن 8 شاحنات مجهزة برشاشات ثقيلة القاعدة، وخاضوا اشتباكا مع الجنود استمر نحو ساعتين.

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وأضاف المصدر أن المسلحين أجبروا على الانسحاب، وقتل 11 منهم وتمت مصادرة 3 سيارات تابعة لهم.

أما القتيلان الآخران، فقد سقطا عندما هاجم عناصر من جماعة بوكو حرام التي تنشط في شمال شرق نيجيريا قرية نغووم الواقعة على بعد 14 كلم شمال مايدوغوري.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن المسلحين حاولوا بعد مهاجمة القرية السيطرة على قاعدة عسكرية قريبة، لكن القوات النيجيرية صدتهم بعد معركة دامت ساعة.

يذكر أن النزاع في شمال نيجيريا أسفر منذ العام 2009 عن سقوط أكثر من 27 ألف قتيل ونزوح نحو 1.8 مليون شخص، وامتد إلى التشاد والكاميرون والنيجر، البلدان المجاورة الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

المصدر: صحراء ميديا

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