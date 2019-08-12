هاجم زعيم حزب "بريكست" البريطاني، نايجل فارج، العائلة الملكية، موجها انتقادات شديدة جدا للملكة إليزابيث الأم الراحلة، والدة ملكة بريطانيا، والأمير تشارلز والأمير هاري وزوجته ميغان.

وفي خطاب ألقاه أمام الحضور في مؤتمر للأحزاب السياسية المحافظة بمدينة سيدني الأسترالية، استخدم فارج عبارات غير لائقة ومهينة عندما تحدث عن أفراد من العائلة الملكية البريطانية.

ووصف فارج الملكة إليزابيث الأم التي توفيت في العام 2002، بأنها "كانت سمينة بعض الشيء، ودخنت دون توقف وكانت معجبة بالجن (مشروب كحولي)"، حسب ما نقلته صحيفة "الغارديان".

كما وصف الأمير تشارلز بـ "الصبي تشارلي"، آملا بألا يصعد على العرش الملكي أبدا، حيث قال: "كل ما يمكنني قوله.. إن الصبي تشارلي يزيد عمره حاليا عن 70 عاما قليلا.. فليطل عمر الملكة (إليزابيث الثانية) لسنوات كثيرة كثيرة".

وقلل فارج من أهمية الحملات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية البيئة التي أطلقها دوق ودوقة ساسيكس (الأمير هاري وزوجته ميغان)، قائلا إنها "غير مناسبة".

وأضاف لاحقا أنه يأمل بأن يعيش الأمير ويليام إلى الأبد للحيلولة دون وصول شقيقه الأصغر الأمير هاري إلى السلطة.

كما أعاد فارج إلى الأذهان الفضيحة التي تفجرت عام 2005 بعد أن ظهر الأمير هاري في إحدى الحفلات مرتديا الزي العسكري النازي.

واعتبر أن حالة الأمير هاري تدهورت إثر لقائه زوجته ميغان ماركل.

والفرد الوحيد في العائلة الملكية البريطانية الذي حظي بإشادة فارج هو الملكة إليزابيث الثانية، حيث وصفها بـ "شخصية مذهلة ذات هيبة"، وأضاف: "نحن محظوظون جدا بأنها ملكتنا".

وسبق لفارج أن أعرب عن ازدرائه لبعض أفراد العائلة المالكة. وفي العام 2008، كان الرجل النائب الأوروبي الوحيد الذي رفض التصفيق ترحيبا بخطاب الأمير تشارلز حول الأزمة المناخية، واصفا مستشاري الأمير بأنهم "في أحسن الأحوال سذج وأغبياء".

المصدر: الغارديان