طهران: مستعدون للوفاء بالتزاماتنا بموجب الاتفاق النووي

قال النائب الأول لرئيس إيران، إسحاق جهانغيري، إن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي.

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وقال جهانغيري اليوم الاثنين، متحدثا في المنتدى الاقتصادي الأول لدول بحر قزوين في تركمانستان: "جمهورية إيران الإسلامية مستعدة للتعاون مع جميع دول العالم من أجل تنفيذ اتفاقياتها بشكل واضح بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف أنه "لسوء الحظ ، فإن الجانب الأمريكي يتبع سياسة خلق عدم الاستقرار في المنطقة.. السياسة الأمريكية الأحادية الجانب، واستخدام العقوبات من جانب الولايات المتحدة، يخلق مشكلة كبيرة لمنطقتنا".

المصدر: نوفوستي