 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية الإيراني: أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها وليس مسؤولية القوات الأجنبية

طهران: مستعدون للوفاء بالتزاماتنا بموجب الاتفاق النووي

أخبار العالم

طهران: مستعدون للوفاء بالتزاماتنا بموجب الاتفاق النووي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8zr

قال النائب الأول لرئيس إيران، إسحاق جهانغيري، إن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي.

إقرأ المزيد
ظريف: لم ولن نسعى لتصنيع قنبلة نووية
ظريف: لم ولن نسعى لتصنيع قنبلة نووية

وقال جهانغيري اليوم الاثنين، متحدثا في المنتدى الاقتصادي الأول لدول بحر قزوين في تركمانستان: "جمهورية إيران الإسلامية مستعدة للتعاون مع جميع دول العالم من أجل تنفيذ اتفاقياتها بشكل واضح بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف أنه "لسوء الحظ ، فإن الجانب الأمريكي يتبع سياسة خلق عدم الاستقرار في المنطقة.. السياسة الأمريكية الأحادية الجانب، واستخدام العقوبات من جانب الولايات المتحدة، يخلق مشكلة كبيرة لمنطقتنا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بمشاركة روسيا وبيلاروس وفنزويلا ومنغوليا.. التصفيات النصف نهائية للألعاب العسكرية الدولية في موسكو