قالت الشرطة البريطانية إن الواجهة البحرية في "منتجع وورثينج" جنوب شرقي البلاد أغلقت لبضع ساعات يوم أمس الأحد بعد أن أبلغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض منها التهاب العين والتقيء.

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وأضافت شرطة مقاطعة ساسكس جنوب شرقي بريطانيا، أنه تم وضع سياج على طول الواجهة البحرية في وقت سابق من يوم الأحد، ونصحت السكان بإغلاق جميع النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة.

وأوضحت الشرطة أنه تم فحص شخصين في المستشفى قبل خروجهما ونصحتهما بالعودة إلى المنزل وغسل ملابسهما والاستحمام، مضيفة أن التحقيق في الحادث ما زال مستمرا.

يذكر أنه في أغسطس 2017، تعرض ما يصل إلى 50 شخصا على الساحل بالقرب من إيستبورن شرقي مقاطعة ساكس، إلى تهيج في أعينهم وحلقهم بسبب ضباب كيميائي مجهول الهوية.

المصدر: رويترز