مقتل 17 شخصا على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة جنوبي باكستان

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا، بينهم طفل، مصرعهم، اليوم الأحد، إثر حوادث سببتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة كراتشي جنوبي باكستان.

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ولم تستبعد دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية، في بيان، أن تستمر الأمطار في المنطقة حتى يوم الاثنين.

من جهة أخرى، قالت الهيئة الباكستانية لإدارة الكوارث أن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 14 آخرون في مناطق مختلفة من البلاد جراء الأمطار الغزيرة.

المصدر: كونا