كشف وزير النقل التركي، جاهد طورهان، اليوم الأحد، عن استئناف رحلات قطار "ترانس آسيا" بين أنقرة وطهران، في كلا الاتجاهين، يوم 14 أغسطس 2019، بعد توقفه عام 2015.

وأوضح طورهان في تصريح للأناضول، أن التعاون بين تركيا وإيران متواصل في مجال السكك الحديد.

وقال إن قطار "ترانس آسيا" الذي يساهم بشكل كبير في تطور نقل المسافرين بين البلدين، سيبدأ رحلاته بين أنقرة وطهران مجددا بعد انقطاع لفترة طويلة.

وأشار إلى أن مسؤولي السكك الحديد الأتراك والإيرانيين أجروا مباحثات في طهران وأنقرة، في شهر مايو الماضي، بموجب قرار الاجتماع الثامن للجنة المواصلات المشتركة، مؤكدا أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق بخصوص بدء رحلات قطار "ترانس آسيا" الذي تم توقيفها مؤقتا.

ولفت إلى أن القطار الذي يتسع لـ 188 راكبا سيبدأ رحلاته مرة أسبوعيا في كلا الاتجاهين بين أنقرة وطهران، اعتبارا من 14 أغسطس، مبينا أن مدة الرحلة تستغرق 57 ساعة.

وأكد أن نقل المسافرين والبضائع سيزيد تدريجيا بين البلدين، مشددا على أن تطوير ممرات نقل جديدة يعتبر هاما من ناحية الشحن والتجارة بين البلدين.

المصدر: "الأناضول"