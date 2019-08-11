ظريف يؤكد تمسك إيران بدعمها للحوار اليمني واتفاقات ستوكهولم

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، ضرورة وقف الحرب في اليمن وإنهاء الحصار المفروض عليه، معلنا استعداد إيران لإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد.

ولدى استقباله للناطق باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبد السلام، أعرب ظريف عن أسفه لاستمرار عمليات القتل والحصار التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ خمس سنوات، داعيا إلى إنهاء الحرب والحصار على البلاد بشكل عاجل.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الإيرانية أن ظريف قال لعبد السلام إن طريق الحل لأزمة اليمن هو طريق الحل السياسي. وجدد دعم الجمهورية الإسلامية لإجراء المفاوضات اليمنية اليمنية والتنفيذ الكامل لاتفاقات ستوكهولم حول وقف إطلاق النار وسحب القوات من ميناء الحديدة الاستراتيجي على شاطئ البحر الأحمر.

وتابعت الخارجية أن الوزير الإيراني أعرب عن أسفه للأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية لإرسال مساعدات إلى هناك.

ولم يشر بيان الخارجية الإيرانية إلى الأحداث التي تشهدها مدينة عدن، كما لم يصدر من طهران أي تعليق رسمي عليها بعد.

المصدر: RT + فارس