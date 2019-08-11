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قائد في البحرية الإيرانية: نستطيع الحفاظ على أمن المنطقة

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قائد في البحرية الإيرانية: نستطيع الحفاظ على أمن المنطقة
Reuters
مياه الخليج
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أكد قائد المنطقة البحرية الإيرانية الأولى، مجتبي محمدي، أن إيران تبعث على الدوام رسالة سلام، وهي وقادرة على إرساء الأمن في المنطقة.

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وقال محمدي في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "لو تمكنا من إرسال رسالة سلام وصداقة ومقدرة على إرساء الأمن من قبل القوى الداخلية إلى المجتمع العالمي نكون قد اتخذنا خطوة مهمة في مسار الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

وكانت الخارجية الإيرانية قد صرحت مؤخرا أن مياه الخليج امتداد لأراضي إيران وأن طهران ملزمة بضمان أمنه وأمن حركة السفن فيه.

المصدر: فارس 

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