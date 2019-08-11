بومبيو: اهتمام خامنئي بالفلسطينيين كاذب والشعب الإيراني عظيم

رد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي لمسلمي العالم إلى مواجهة "صفقة القرن"، معتبرا أن اهتمام خامنئي بمصير الشعب الفلسطيني "كاذب".

وقال بومبيو في سلسلة تغريدات نشرها، اليوم الأحد، على حسابه في "تويتر" إن اهتمام خامنئي بمصير الشعب الفلسطيني "كاذب"، مضيفا أن المساعدات التي تقدمها السلطات الإيرانية إلى الفلسطينيين منذ عام 2008 تقل عن 20 ألف دولار، فيما صرفت الولايات المتحدة، حسب قوله، 6.3 مليار دولار لدعم الفلسطينيين منذ عام 1994.

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واتهم وزير الخارجية الأمريكي السلطات الإيرانية بصرف ملايين الدولارات على دعم حركة "حماس" وغيرها من الجماعات التي تعتبرها واشنطن "إرهابية".

.@khamenei_ir’s faux concern for the Palestinian people runs so deep that under his reign of terror he provided less than $20,000 in aid since 2008, while sending millions to Hamas & other terrorists. In contrast, U.S. provided $6.3 billion in support to Palestinians since 1994. https://t.co/s5ouFvuRYz — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 11, 2019

وشدد بومبيو على أن خامنئي لا يسعى لازدهار الشعب الفلسطيني بل "الإرهابيين الفلسطينيين الذين ينتقلون من الحجارة إلى الصواريخ لقتل مزيد من اليهود"، وتابع: "الشعب الإيراني لا يتطلع إلى ذلك، ويستحق أن يعكس سلوك قادته عظمته".

وحمل بومبيو خامنئي المسؤولية عن التحريض على العنف ضد إسرائيل قبيل ذكرى "خراب الهيكل" المهمة بالنسبة لليهود.

وجاء ذلك تعليقا على دعوة وجهها خامنئي مؤخرا إلى الحجاج في مكة المكرمة لرفض "صفقة القرن" والوقوف في وجه الولايات المتحدة "المثيرة للحروب والأزمات في المنطقة"، مع إدانة إسرائيل ومن يدعمها.

المصدر: RT