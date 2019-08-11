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قمة ثلاثية روسية إيرانية أذربيجانية في سوتشي الأربعاء

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قمة ثلاثية روسية إيرانية أذربيجانية في سوتشي الأربعاء
سوتشي روسيا
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يتوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مدينة سوتشي الروسية، نهاية الأسبوع الجاري، للمشاركة في القمة الثلاثية لزعماء أذربيجان، وروسيا، وإيران.

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وذكر موقع رئاسة الجمهورية الإيرانية، اليوم الأحد: "الرئيس الإيراني حسن روحاني يزور روسيا نهاية الأسبوع الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في  المؤتمر الثلاثي أذربيجان، روسيا، إيران، في 14 من الشهر الجاري بمدينة سوتشي"​​​.

وقال مساعد الرئيس لشؤون الاتصالات والإعلام برویز إسماعیلي: "سوف يناقش رؤساء إيران وروسيا وأذربيجان في هذه القمة مواصلة تطوير التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية، وكذلك الاتصالات الإقليمية، وسيصدر قادة الدول الثلاث بيانا مشتركا".

وأضاف إسماعيلي: "يعقد الرئيس الإيراني على هامش قمة سوتشي، لقاءات جانبية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني، لبحث آخر التطورات الإقليمية والتعاون المشترك".

المصدر: سبوتنيك

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