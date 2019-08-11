الصين.. حصيلة ضحايا "ليكيما" تقترب من 30 قتيلا والعشرات في عداد المفقودين

أفادت السلطات المحلية أن حصيلة ضحايا إعصار "ليكيما" المدمر الذي اجتاح أمس سواحل شرق الصين ارتفعت إلى 28 قتيلا، فيما لا يزال 20 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.

وأكدت سلطات مقاطعة تشجيانغ الساحلية أن معظم حالات الوفاة وقعت في منطقة يونغجيا التي مركزها مدينة ونتشو، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انزلاقات أرضية سدت مجاري الأنهار، ما أسفر عن انهيار سد في إحدى البحيرات وحدوث فيضانات جرفت العديد من الناس.

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ويقدر مكتب مراقبة الفيضانات المحلي عدد المتضررين جراء الإعصار، وهو التاسع منذ بداية العام، في المحافظة بنحو خمسة ملايين شخص، وقد تم إجلاء أكثر من مليون مواطن إلى مناطق آمنة.

ودمر الإعصار الذي بلغت سرعة رياحه 52 مترا في الثانية أكثر من 173 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية و34 ألف منزل في المحافظة، وتصل الخسائر الاقتصادية المباشرة جراءه إلى 2.1 مليار دولار، حسب تقييمات المركز، بينما تتواصل أعمال الإنقاذ.

ويتجه "ليكيما" حاليا نحو الشمال، ومن المتوقع أن يضرب مقاطعة شاندونغ الساحلية في وقت لاحق من اليوم مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة.

المصدر: شينخوا