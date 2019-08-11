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بالفيديو.. لحظة تعرض قاعدة جوية شمال إيران لهجوم من قبل سكان محليين

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بالفيديو.. لحظة تعرض قاعدة جوية شمال إيران لهجوم من قبل سكان محليين
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تعرضت قاعدة جوية في مدينة محمود آباد بمحافظة مازندران شمال إيران، لهجوم بالحجارة والسلاح الأبيض، أمس السبت، أسفر عن مقتل شخصين من المهاجمين وإصابة آخرين.

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وذكرت وسائل إعلام  أن نحو 50 مواطنا هاجموا قاعدة "نجات" الجوية بالحجارة والسلاح الأبيض، إثر خلاف مع القاعدة حول أراض محيطة بها، مؤكدين امتلاكها. مضيفة أن المهاجمين اقتربوا من مدرج القاعدة الجوية ورموا الحجارة والسلاسل وقطعا من الخشب باتجاه الجنود، ما اضطر الجنود لإطلاق النار عليهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخصين من المهاجمين وإصابة عدد آخر، من بينهم جنود في القاعدة.

وقال النائب العام العسكري لمحافظة مازندران إنه تم اعتقال الجنود الذين أطلقوا الرصاص تجاه الناس والذين أعطوهم الأمر بإطلاق النار، لأجل التحقيق معهم.

المصدر: RT

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