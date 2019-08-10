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الدفاع التركية تعلن قتل مسلحين اثنين بغارة على شمال العراق

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الدفاع التركية تعلن قتل مسلحين اثنين بغارة على شمال العراق
Reuters / AS /MOS
مقاتلة تركية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل مسلحين اثنين من حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، في غارة جوية نفذتها القوات التركية بشمال العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن سلاح الجو أغار على مواقع المنظمة الانفصالية في منطقة غارا بشمال العراق.

وأضاف البيان أن الغارة جاءت بالتنسيق مع غرفة عمليات "عملية المخلب" التي أطلقتها القوات التركية، في 27 مايو الماضي، بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، "بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد". 

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة المسلحة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، ويأتي ذلك ردا على هجمات ينفذها عناصر "حزب العمال الكردستاني" داخل تركيا بين الحين والآخر، تستهدف المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

المصدر: "الأناضول"

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