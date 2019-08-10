أعرب رئيس أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، في اتصال هاتفي، مع قائد الجيش الباكستاني الفريق قمر جاويد باجوا، عن قلق طهران البالغ إزاء تطورات إقليم كشمير الأخيرة بين الهند وباكستان.

وطلب قائد الأركان الإيراني من الهند وباكستان عدم اتخاذ قرارات مصيرية عاجلة بشأن كشمير، مضيفا أن اتباع النهج العسكري من قبل الطرفين في هذا الإقليم يزيد من تعقيد الوضع.

وأعرب رئيس الأركان الإيراني عن قلق بلاده والدول الإسلامية الأخرى إزاء تطورات كشمير، مؤكدا أن التوجهات العسكرية من الطرفين في هذه المنطقة تزيد الأوضاع تعقيدا.

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وشدد باقري على ضرورة الحفاظ على الهدوء في إدارة أحداث ووقائع كشمير، والأخذ بالاعتبار مطالب شعبها.

كما دعا إلى توفير الحقوق الواقعية للمسلمين في كشمير من خلال الجهود السياسية، وتجنب جرح مشاعر الشعوب الإسلامية.

المصدر: وكالة فارس