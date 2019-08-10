خامنئي: صفقة القرن لأصحابها الأمريكيين وأعوانهم محكوم عليها بالفشل

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن صفقة القرن الأمريكية محكوم عليها بالفشل، معتبرا هذه الصفقة خدمة يجري التمهيد لها من الولايات المتحدة ومن أسماهم أعوانها في المنطقة.

وقال خامنئي في رسالة وجهها إلى حجاج بيت الله الحرام إن قضیة فلسطین اليوم هي من أهم قضایا العالم الإسلامي، وتأتي في مقدمة کل القضایا السیاسیة المتعلقة بالمسلمین من أي مذهب أو عرق أو لغة کانوا.

وأضاف أن فلسطین وقع عليها أکبر ظلم شهدته القرون الأخیرة، حيث طرد شعبها من أرضه، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يرضخ للهزيمة، ولم يكف عن نضاله ويتواجد "في الساحة باندفاع وشجاعة أکثر مما کان علیه بالأمس".

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وأكد خامنئي أن صفقة القرن تشكل جریمة لا بحق الشعب الفلسطیني فحسب، وإنما بحق المجتمع البشري قاطبة، داعيا الجمیع إلی المشارکة الفعالة لإفشالها.

وحول الحج، قال إن إحدی البرکات العظیمة لهذه الفريضة "هي مراسم البراءة... من کل ما یتصف به طواغیت کل عصر... البراءة من المستكبرين وعلی رأسهم أمريكا... من تأجیج الحروب، کما تعني إدانة بؤر الإرهاب من قبیل داعش وبلاك ووتر الأمريكیة".

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية