أفادت وسائل إعلام محلية في تنزانيا، بمقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة 70 آخرين جراء انفجار صهريج للوقود اليوم السبت على بعد 200 كم غرب العاصمة دار السلام.

ونقلت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا" اليوم السبت أن "أكثر من 60 شخصا قتلوا إثر انقلاب شاحنة بترول (صهريج) اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامفو"​​​.

وأضافت الصحيفة أن "من بين القتلى عددا ممن كانوا على متن دراجات نارية تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة".

المصدر: رويترز