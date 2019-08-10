الجیش الإيراني يزيح الستار عن منظومة "فلق" الرادارية

أزاح الجيش الايراني، صباح اليوم السبت، الستار عن منظومة "فلق" الرادارية بعد إخضاعها لعمليات صيانة أساسية.

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وحضر مراسم إزاحة الستار قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد، علي رضا صباحي فرد.

ويقول الجيش الإيراني إن هذه المنظومة الرادارية تغطي مدى 400 كم، وهي قادرة على الكشف عن مختلف أنواع الصواريخ، كروز والباليستية، والطائرات المقاتلة، وحتى الأهداف الخفية (الشبح).

واستغرقت عمليات الصيانة الأساسية لهذه المنظومة الرادارية 2300 ساعة عمل من قبل الخبراء.

المصدر: وكالات