موجة من الغضب بعد أداء الجيش الإسرائيلي لأغنية تونسية مشهورة (فيديو)

تعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لغضب وهجوم كبير من التونسيين وغيرهم، بعدما نشره فيديو حول أداء جنود إسرائيليين لأغنية تونسية مشهورة.

ونشر أدرعي على حسابه في موقعي "فيسبوك" و"تويتر" فيديو يتعلق بأغنية "يا ليلي ويا ليلة" للفنان التونسي محمد صالح بلطي رفقة الطفل حمودة، وأرفقها بتعليق قال فيه: "الأغنية التونسية التي سلبت قلوب العالم. الآن وبأداء جنود جيش الدفاع".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالشتائم والتعليقات الغاضبة من أدرعي.

و"يا ليلي" هي أغنية "راب" صدرت أواخر 2017، وحصدت أكثر من نصف مليار مشاهدة على موقع "يوتيوب"، كما حققت انتشارا كبيرا على الصعيد الدولي، حيث أداها عشرات الفنانين العرب والأجانب.

المصدر: RT