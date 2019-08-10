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انفجار قرب مركز للشرطة في كوبنهاغن هو الثاني خلال أسبوع

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انفجار قرب مركز للشرطة في كوبنهاغن هو الثاني خلال أسبوع
Reuters
انفجار في العاصمة الدنماركية 7/8/2019- أرشيف
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أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار، اليوم السبت، قرب مركز للشرطة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وهو الانفجار الثاني الذي يضرب العاصمة خلال أسبوع.

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انفجار في مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن
انفجار في مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن

وقالت الشرطة إن انفجارا وقع قرب مركز للشرطة المحلية في كوبنهاغن هو الثاني الذي يضرب العاصمة الدنماركية خلال أربعة أيام، دون وقوع إصابات.

يذكر أن انفجارا قويا هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاغن في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي، دون وقوع إصابات، ولم تعرف دوافع الانفجار والجهة التي تقف وراءه.

المصدر: رويترز 

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