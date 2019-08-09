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الإفراج عن 10 بحارة أتراك اختطفوا في نيجيريا

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الإفراج عن 10 بحارة أتراك اختطفوا في نيجيريا
Reuters Afolabi Sotunde
الساحل النيجيري (أرشيف)
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أطلق اليوم الجمعة سراح 10 بحارة أتراك اختطفوا قبالة سواحل نيجيريا في شهر يوليو المنصرم.

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"رويترز": قراصنة يحتجزون 10 بحارة أتراك عند سواحل نيجيريا

وأكدت وكالة "الأناضول" أن البحارة المختطفين قبالة خليج غينيا النيجيري أفرج عنهم، ويتمتعون بصحة جيدة.

يذكر أن شركة "كاديوغلو دينيشيليك" للشحن، كانت أعلنت أن قراصنة مسلحين احتجزوا، في 13 يوليو المنصرم، 10 بحارة أتراك عند الساحل النيجيري.

وأكدت الشركة وقتها أن البحارة الـ 9 الباقين من طاقم سفينة الشحن "باكسوي 1" التي تحمل العلم التركي، موجودون بأمان على متن السفينة.

ولفتت الشركة إلى أن السفينة تعرضت لهجوم في خليج غينيا، حيث كانت تبحر دون حمولة من الكاميرون باتجاه كوت ديفوار.

المصدر: وكالات

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