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أنقرة وواشنطن تؤكدان أن اتفاق المنطقة الآمنة يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين

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أنقرة وواشنطن تؤكدان أن اتفاق المنطقة الآمنة يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين
Reuters MGO/KFM
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
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أجرى المتحدث باسم الرئاسية التركية، ابراهيم قالن، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، لبحث قضية المنطقة الآمنة شمال سوريا.

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تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على إقامة منطقة آمنة في سوريا

وأكد الطرفان في مكالمتهما الهاتفية على ضرورة تنفيذ الاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الآمنة. 

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الطرفين تحدثا حول إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا ستسهم في تحويل "الممر الإرهابي" إلى "ممر سلام"، وتضمن الوسط المناسب لعودة السوريين المهجرين بشكل آمن.

يذكر أن الطرفين اتفقا على إجراءات مشتركة في شمال شرق سوريا، وعلى إنشاء مركز تنسيق في أقرب وقت ممكن، كما جاء في بيان مشترك لوزارة الدفاع التركية والسفارة الأمريكية في تركيا.

وكانت فكرة المنطقة الآمنة قد طرحت لأول مرة من قبل تركيا خلال الزيارة التي قام بها أردوغان إلى واشنطن في مايو 2013.

المصدر: "الأناضول"

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