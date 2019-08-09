دعت الكتل البرلمانية للحزب الحاكم والمعارضة التركية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم زعيم "منظمة غولن" إلى أنقرة في أقرب وقت.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك صادر عن الكتل البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" و"إيي" (المعارضة).

وقال البيان إن "فتح الله غولن، ما زال يدير المنظمة من الولايات المتحدة ويواصل نشر أفكاره المنحرفة باستخدام أساليب منظمات إرهابية كـ (داعش) و(القاعدة)".

واعتبر البيان أن عدم اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات تجاه المنظمة وزعيمها يؤثر بشكل سلبي على أواصر الثقة بين تركيا والولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن منظمة "غولن" شكلت تهديدا كبيرا لتركيا عبر محاولتها الانقلابية في 15 يوليو 2016.

وشدد البيان على ضرورة محاكمة زعيم المنظمة والمنتسبين لها أمام القضاء التركي، على أساس مبادئ القانون الدولي، والتأكيد على إعادة الإرادة القوية للأمة التركية.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم زعيم المنظمة فتح الله غولن، بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين أنقرة وواشنطن في 7 يونيو 1979، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 1981.

المصدر: أنقرة