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ظريف: أي وجود خارجي في الخليج سيمثل مصدرا لانعدام الأمن بالنسبة لإيران

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ظريف: أي وجود خارجي في الخليج سيمثل مصدرا لانعدام الأمن بالنسبة لإيران
Reuters Wana News Agency
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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 قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "أي وجود بحري في الخليج من خارج المنطقة سيمثل مصدرا لانعدام الأمن بالنسبة لإيران"، مضيفا أن "طهران ستتحرك لحماية أمنها".

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وأضاف ظريف أن "الخليج الفارسي شريان حيوي ومن ثم يمثل أولوية أمن قومي بالنسبة لإيران التي لطالما حافظت على أمنها البحري"، بحسب تعبيره.

وتابع ظريف أنه "مع وضع هذه الحقيقة في الاعتبار، فإن أي وجود من خارج المنطقة هو بالفعل مصدر لانعدام الأمن... لن تتردد إيران في حماية أمنها".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، إن مشاركة إسرائيل في أي تحالف بحري في الخليج هو تهديد لإيران التي تحتفظ بحق الرد ضمن سياساتها الدفاعية، معتبرة أن مياه الخليج هي امتداد للأراضي الإيرانية، وطهران ملزمة بضمان أمنه وأمن حركة السفن فيه.

المصدر: "تويتر" 

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