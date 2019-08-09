ظريف: أي وجود خارجي في الخليج سيمثل مصدرا لانعدام الأمن بالنسبة لإيران

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "أي وجود بحري في الخليج من خارج المنطقة سيمثل مصدرا لانعدام الأمن بالنسبة لإيران"، مضيفا أن "طهران ستتحرك لحماية أمنها".

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وأضاف ظريف أن "الخليج الفارسي شريان حيوي ومن ثم يمثل أولوية أمن قومي بالنسبة لإيران التي لطالما حافظت على أمنها البحري"، بحسب تعبيره.

وتابع ظريف أنه "مع وضع هذه الحقيقة في الاعتبار، فإن أي وجود من خارج المنطقة هو بالفعل مصدر لانعدام الأمن... لن تتردد إيران في حماية أمنها".

Persian Gulf is vital lifeline and thus nat'l security priority for Iran, which has long ensured maritime security.



Mindful of this reality, any extra-regional presence is by definition source of insecurity - despite propaganda.



Iran won't hesitate to safeguard its security. — Javad Zarif (@JZarif) August 9, 2019

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، إن مشاركة إسرائيل في أي تحالف بحري في الخليج هو تهديد لإيران التي تحتفظ بحق الرد ضمن سياساتها الدفاعية، معتبرة أن مياه الخليج هي امتداد للأراضي الإيرانية، وطهران ملزمة بضمان أمنه وأمن حركة السفن فيه.

المصدر: "تويتر"