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المعارضة البريطانية: البريكست بدون اتفاق أثناء فترة حملة انتخابية غير دستوري

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المعارضة البريطانية: البريكست بدون اتفاق أثناء فترة حملة انتخابية غير دستوري
Reuters JON SUPER
جيرمي كوربين - أرشيف
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ندد زعيم حزب العمل البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، اليوم الجمعة، بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، باعتباره "غير دستوري" إذا حدث خلال حملة انتخابية.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن كوبين كتب إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، مارك سيدويل، قائلا: "إن مثل هذه الخطوة المحتملة تعد إساءة لاستخدام السلطة ضد الديمقراطية".

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وحسب التقارير نفسها، فإن كوربين يشعر بالقلق من أن بلاده قد تخرج من الاتحاد أثناء حملة انتخابية جارية وقبل تشكيل حكومة جديدة.

وهناك تكهنات بأن المشرعين البريطانيين سيطرحون اقتراحا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لمنع مغادرة الاتحاد دون اتفاق، وهو ما سيدفع إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.

المصدر: وكالات

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