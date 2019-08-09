"ناشيونال إنترست": إيران تخطو سريعا نحو تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين

أكد موقع "ناشيونال إنترست" أن طهران تحرز تقدما كبيرا في مجال التسلح، حتى وإن كانت لا تمتلك أحدث الأنظمة المتوفرة في ترسانات جيوش روسيا وأمريكا والصين.

إقرأ المزيد

ورأى الكاتب، مايكل روبن، أن إيران تستثمر في العنصر البشري من خلال إرسال طلبتها إلى الجامعات الغربية، إلى جانب ممارسة التجسس الإلكتروني للحصول على أحدث ما تصدره المجالات التقنية.

وأضاف روبن أن استخفاف الغرب بإيران لم يمنع الأخيرة من تحقيق تقدم في المجالات التقنية بإمكانياتها المحلية، حيث نجحت طهران في إطلاق أول قمر صناعي قبل عشرة أعوام، ليتبعه بعد ذلك إطلاق العديد من الأقمار الصناعية.

وتابع الكاتب بالقول إنه من شأن هذه الأقمار أن تلعب دوار في دعم عمل الصواريخ الباليستية.

كما لفت الكاتب إلى أن الحكومة الإيرانية شجعت أيضا على الاستثمار في "تكنولوجيا النانو"، كما نظمت منافسات في هذا المجال للطلاب.

وتحدث روبن عن إنشاء مراكز مشتركة بين إيران والصين في مجال "تكنولوجيا النانو"، وعن تعاون تكنولوجي بين إيران وروسيا.

وختم الكاتب بالتأكيد على أن تأخر طهران في مجال الروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل "قد لا يدوم طويلا".

المصدر: "ناشيونال إنترست"