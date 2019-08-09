ترامب والجمهوريون يسحبون تمويل الإعلانات من "تويتر"

سحبت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومجموعات الحزب الجمهوري تمويلها لإعلانات "تويتر"، بعدما أغلق الموقع صفحة لزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل.

وأعلنت حملة الرئيس ترامب والحزب الجمهوري والمجموعات التابعة له تضامنها مع ماكونيل، إثر إقدام "تويتر" على إغلاق صفحة تابعة له بعدما نشر فيديو لمحتجين يهتفون بتهديدات عنيفة ضده.

وشارك ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عبر "تويتر"، مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص يعتصمون أمام منزله في لويزفيل بولاية كنتاكي، وهم يهتفون بكلمات بذيئة، وتهديدات بالطعن.

وقال متحدث باسم "تويتر" إنه "تم حجب المستخدم مؤقتا عن حسابه بسبب تغريدة تنتهك سياسة التهديدات العنيفة، وتحديدا التهديدات التي تنطوي على السلامة الجسدية، التي ينتهجها تويتر".

وبموجب قواعد "تويتر"، لا يسمح للمستخدمين بنشر محتوى يتضمن تهديدات بالعنف.

وردا على الحادث، اتهم كبار الجمهوريين "تويتر" بالتحيز ضدهم، وقال جيسي هانت، المتحدث باسم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، لصحيفة بوليتيكو إن "تصرفات تويتر العدائية تجاه حملة الزعيم ماكونيل هي عمل شائن، ولن نتسامح معها. سنعلق جميع النفقات مع الموقع حتى إشعار آخر. ولن ننفق مواردنا على منصة تكمم أفواهنا".

وقال مصدر جمهوري لوكالة "أسوشيتيد برس" إن حملة الحزب الجمهوري وترامب خططت لإنفاق 300 ألف إلى 500 ألف دولار في أغسطس، للإعلان على "تويتر"، وقد تفوقت حملة ترامب بشكل كبير على الديمقراطيين في الإعلان على المنصات الرقمية، حيث أنفقت 10 ملايين دولار على الإعلانات عبر منصة "فيسبوك" وغيرها.

واتهم ترامب والحزب الجمهوري مؤخرا منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك "تويتر" و"فيسبوك" بالتحيز ضد الجمهوريين والمؤيدين لهم. ونفى "تويتر" وشركات التكنولوجيا الأخرى هذه المزاعم.

المصدر: "بيزنيس إنسايدر"