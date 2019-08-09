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إيران تحذر من أي دور إسرائيلي في التحالف البحري بالخليج

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إيران تحذر من أي دور إسرائيلي في التحالف البحري بالخليج
Reuters / U.S. Navy
قوات المارينز الأمريكية في الخليج
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نقل بيان نشرته الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، قوله إن أي دور إسرائيلي في أي تحالف بحري بالخليج تهديد واضح لأمن إيران القومي ومن حقها التصدي له.

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وأكدت الوزارة أن مشاركة إسرائيل في أي تحالف بحري في الخليج هو تهديد لإيران التي تحتفظ بحق الرد ضمن سياساتها الدفاعية، مشددة على أن مياه الخليج امتداد لأراضيها وأنهم (الإيرانيون) ملزمون بضمان أمنها وأمن حركة السفن فيها.

وصرح وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، يوم الخميس، بأن هذه المشاركة تعد إجراء استفزازيا كبيرا ويحمل تداعيات كارثية.

وأكد أن التحالف البحري الأمريكي تحت ذريعة حماية الملاحة البحرية سيضاعف من زعزعة الأمن في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أكد في وقت سابق، أن إسرائيل تشارك في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لتوفير أمن الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تل أبيب تقدم المساعدة في المهمة في مجال المخابرات ومجالات أخرى لم يحددها.

واعتبر كاتس أن المهمة تصب في مصلحة إسرائيل الاستراتيجية من ناحية التصدي لإيران وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، من دون أن يذكر ما إذا كانت إسرائيل تنوي إرسال سفن بحرية للمشاركة في هذه المهمة.

المصدر: وكالات

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