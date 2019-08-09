 
مباشر

إسرائيل تعلن انتهاء تقطع إشارات نظام GPS في مجالها الجوي

أخبار العالم

إسرائيل تعلن انتهاء تقطع إشارات نظام GPS في مجالها الجوي
Reuters
مطار بن غوريون- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8o2

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن تقطع إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في المجال الجوي الإسرائيلي انتهى، بعدما استمر لعدة أسابيع.

إقرأ المزيد
غموض يحيط بمنفذ التشويش على مطار بن غوريون
غموض يحيط بمنفذ التشويش على مطار بن غوريون

وذكر متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية أنه جرى حل المشكلة في الأسبوع الحالي، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن موعد وكيفية حدوث ذلك.

وكان طيارون مدنيون لاحظوا اضطرابا للإشارات في أوائل يونيو، وهو ما أكدته الهيئة التي قالت إن الأمر قيد التحقيق، وإن هناك أدوات ملاحة بديلة وهو ما يعني عدم وجود خطر يهدد السلامة.

وفي وقت سابق، أبلغت مصادر عسكرية مجهولة إذاعة الجيش الإسرائيلي أن روسيا تتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، على بعد نحو 350 كم شمال مطار بن غوريون، قد تكون وراء التشويش.

إلا أن السفارة الروسية في تل أبيب رفضت تلك المزاعم باعتبارها "أخبارا مزيفة".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"لأخذ العبرة".. اقتراح غريب من برلماني عراقي حول صورة صدام حسين