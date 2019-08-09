إسرائيل تعلن انتهاء تقطع إشارات نظام GPS في مجالها الجوي

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن تقطع إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في المجال الجوي الإسرائيلي انتهى، بعدما استمر لعدة أسابيع.

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وذكر متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية أنه جرى حل المشكلة في الأسبوع الحالي، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن موعد وكيفية حدوث ذلك.

وكان طيارون مدنيون لاحظوا اضطرابا للإشارات في أوائل يونيو، وهو ما أكدته الهيئة التي قالت إن الأمر قيد التحقيق، وإن هناك أدوات ملاحة بديلة وهو ما يعني عدم وجود خطر يهدد السلامة.

وفي وقت سابق، أبلغت مصادر عسكرية مجهولة إذاعة الجيش الإسرائيلي أن روسيا تتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، على بعد نحو 350 كم شمال مطار بن غوريون، قد تكون وراء التشويش.

إلا أن السفارة الروسية في تل أبيب رفضت تلك المزاعم باعتبارها "أخبارا مزيفة".

المصدر: "رويترز"