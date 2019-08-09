لـ"محو آثار" فتح الله غولن.. السلطات التركية تتخلص من 300 ألف كتاب

أعلنت الحكومة التركية أنها تخلصت من أكثر من 300 ألف كتاب بهدف "محو أي أثر" لفتح الله غولن، المعارض الشرس للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

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وقال وزير التعليم التركي، الأسبوع الماضي، إن 301878 كتابا جرى التخلص منها ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للقضاء على كل ما يرتبط بفتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بالتحريض على محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة عام 2016.

وكانت جريدة "حريات" الشعبية التركية أول وسيلة إعلامية تذكر هذا العدد الكبير من المطبوعات التي دمرتها السلطات التركية، حتى قبل تصريحات وزير التعليم التركي.

وأعربت العديد من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير عن قلقها العميق على خلفية التصريحات الصادرة عن وزير التعليم التركي.

وفي وقت سابق من الشهر المنصرم، أمرت السلطات التركية بالقبض على 176 عسكريا للاشتباه في صلتهم بشبكة تؤكد أنقرة أنها وراء محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، في 15 يوليو عام 2016، بينما ينفي غولن أي صلة له بالأمر.

المصدر: وكالات