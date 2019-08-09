الأمم المتحدة: 105 آلاف نازح منذ بدء معركة طرابلس

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين في ليبيا منذ بدء العمليات القتالية في محيط العاصمة طرابلس، أوائل أبريل الماضي، تجاوز 100 ألف شخص.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الجمعة، أن 105 آلاف شخص أجبروا على ترك ديارهم منذ بدء "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، زحفه على العاصمة طرابس الخاضعة لسيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

وأشارت المفوضية إلى أن مجمل عدد النازحين في البلاد يقدر حاليا بنحو 268 ألف شخص، مشددة على أنهم لا يزالون بحاجة إلى الدعم والسلام والاستقرار.

Over 105,000 persons have been displaced in #Libya since April & 268,000 displaced overall - they continue to be in need of support, peace & stability pic.twitter.com/s5F9Wq091v — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) August 9, 2019

المصدر: RT