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الأمم المتحدة: 105 آلاف نازح منذ بدء معركة طرابلس

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الأمم المتحدة: 105 آلاف نازح منذ بدء معركة طرابلس
Reuters
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أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين في ليبيا منذ بدء العمليات القتالية في محيط العاصمة طرابلس، أوائل أبريل الماضي، تجاوز 100 ألف شخص.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الجمعة، أن 105 آلاف شخص أجبروا على ترك ديارهم منذ بدء "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، زحفه على العاصمة طرابس الخاضعة لسيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

وأشارت المفوضية إلى أن مجمل عدد النازحين في البلاد يقدر حاليا بنحو 268 ألف شخص، مشددة على أنهم لا يزالون بحاجة إلى الدعم والسلام والاستقرار.

المصدر: RT

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